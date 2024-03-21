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Dünya
AA 21.03.2024 23:55

ABD Dışişleri Bakanı, İsraillilere "Refah'a saldırının hata olacağını" anlatacak

Orta Doğu turu kapsamında Kahire'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'e gerçekleştireceği ziyarette İsrailli yetkililere "Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının hata olacağını" anlatacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, İsraillilere "Refah'a saldırının hata olacağını" anlatacak
[Fotograf: AA]

Blinken, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Blinken, Gazze'de ateşkese varılmasının "zor ancak mümkün" olduğunu belirtti.

Refah'a büyük bir kara harekatı düzenlemeden Hamas'la başa çıkılabilir

Refah'taki sivillerin, İsrail'in saldırı düzenlemesi durumunda gidecek yerleri olmadığını kaydeden Blinken, "Refah'a büyük bir kara harekatı düzenlemeden Hamas'la başa çıkılabileceğini" ifade etti.

Blinken, İsraillilerle görüşüp onlara Refah'a yönelik bir saldırının "hata" olacağını anlatacaklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bizim değerlendirmelerimize göre İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi Filistin devletinin kurulmasını ve İsrail'in güvenliğinin teminat altına alınmasını içermektedir" ifadesini kullandı.

Refah'a saldırı konusunda ABD ile Mısır arasında görüş birliği var

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Gazze'de sivillerin korunması adına ateşkesi kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Filistinlilerin topraklarından göçe zorlanmasına karşı olduklarını vurgulayan Şukri, Blinken'ın yaptığı açıklamaların da Refah'a saldırı konusunda iki ülke arasındaki görüş birliğini yansıttığını aktardı.

Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye 6. ziyaretini gerçekleştiriyor. Orta Doğu turuna dün Suudi Arabistan'la başlayan Blinken'ın Mısır'ın ardından yarın İsrail'e geçmesi bekleniyor.

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