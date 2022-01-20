ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Marshall Fonu ve "Atlantik Brücke" derneği tarafından Berlin'de düzenlenen etkinlikte Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

Ukrayna krizini "zor bir sorun" olarak nitelendiren Blinken, Rusya ile Cenevre görüşmelerinde bu sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulunamayacağını ifade etti.

Bakan Blinken, "Bunlar, karşılaştığımız zor sorunlar, bunları çözmek hemen olmayacak. Bunları yarın Cenevre'de çözmeyi kesinlikle beklemiyorum ancak karşılıklı anlayışımızı ilerletebiliriz." dedi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna krizinin "güvenlik endişeleriyle" ilgili olduğu yönündeki iddialarını reddederek, "gerçekte, Ukrayna krizinin öncelikle silahlarla veya askeri üslerle ilgili değil, Ukrayna'nın ve tüm devletlerin egemenliği ve kendi kaderini tayin hakkıyla ilgili olduğunu" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu krizin Rusya'nın Soğuk Savaş sonrası birlik, özgürlük ve barış içinde bir Avrupa'yı reddetmesiyle ilgili olduğunu da ileri sürdü.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidinin, küresel egemenlik ve kendi kaderini tayin etme ilkeleriyle alakalı olduğunu vurgulayarak, dünyanın her yerindeki hükümetlerin bu tehditle ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın sorununun NATO olduğunu ileri süren Blinken, "NATO Gürcistan'ı işgal etmedi. NATO Ukrayna'yı işgal etmedi. Rusya işgal etti. NATO, Rusya'ya karşı saldırgan bir niyeti olmayan bir savunma ittifakıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Antony Blinken, Ukrayna'nın saldırgan olmadığını vurgulayarak, Kiev’in var olma mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Blinken, ABD'nin Rus halkının güvenliğini tehlikeye atmak istemediğini belirterek, "Ama güvenliğinizi gerçekten riske atan şey, komşularınızla anlamsız bir savaştır." dedi.

Bakan Blinken, gelecek haftalarda söz konusu krizin çözümü için ABD'nin müttefikleriyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Berlin'de Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüşen Blinken, yarın da Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.