ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ziyareti sırasında Amerika’nın Sesi'ne (VOA) Ukraynalı liderlerle yaptığı görüşmeler ve Rusya'nın Ukrayna'ya olası işgaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda ABD'nin atmaya hazır olduğu adımlar hakkındaki soruya cevaben, "Öncelikle Rusya'ya diyalog ve diplomasiyi takip etmesini ya da bunun sonuçları arasında bir seçim yapmasını önerdik" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın diplomatik yolu izlemesini umduklarını belirten Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda, sadece ABD değil, Avrupa'daki birçok ülkenin çok güçlü ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini vurguladı.

İlk olarak kapsamlı yaptırımlar getirilmesi konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Blinken, "Avrupalı müttefiklerle yakın eş güdüm içinde ilerliyoruz" dedi.

Ukrayna'ya daha fazla savunma yardımı sağlanacak

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Ukrayna’ya daha fazla savunma yardımı sağlanacağını ve NATO'nun kendi savunmasını doğu kanadında güçlendireceğini dile getirdi.

Rusya için sonuçların ne olacağını açıkladıklarına işaret eden Blinken, aynı zamanda farklılıkları diplomatik olarak çözmenin tercih edilebilir yol olduğunu ortaya koyduklarını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi yolu izleyeceğini göreceklerini kaydetti.