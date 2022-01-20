Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede 216 noktada kuş gribi belirlendi.

Tarım Bakanlığı, kümes hayvanı çiftliklerinde tarama yapılacağını ve 3 hafta içinde 1 milyon kanatlının daha itlaf edileceğini açıkladı.

Kuş gribinin en çok ülkenin kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde görüldüğü ve itlafların çoğunun burada yapılacağı ifade edilen açıklamaya göre, Gers bölgesinin batısı ile Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki çiftlikler de itlaf kapsamında.

Çiftliklerin en az yüzde 95'i kapatıldı

Son uygulamayla ülkede yılbaşından bu yana itlaf edilen kümes hayvanı sayısı en az 2,5 milyona ulaşmış olacak.

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.

Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.

Geçen yıl 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edildi

Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden kuş gribi salgınlarında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.