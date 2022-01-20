Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis, İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetiminin taraf olduğu EastMed doğal gaz boru hattı projesini değerlendirdi.

Projeyi Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarda sorun yaratma aracı olarak gördüğünü ifade söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“EastMed Boru Hattı baştan beri havadaydı. Geriye bu projenin ekonomik olarak sürdürülemez olduğunun teyit edilmesi kaldı”

“Kasoulidis, Anastasiadis’i saf dışı mı ediyor?”

Rum basını, Kasoulidis’in açıklamalarının Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’i zora soktuğunu yazdı.



Fileleutheros Gazetesi konuyu “Kasoulidis, Anastasiadis’i saf dışı mı ediyor?” başlığıyla sayfasına taşıdı.

"EastMed yenilgisini muhalefete saldırarak örtmeye çalıştı"

Politis Gazetesi ise Rum liderin sözlerine dikkat çekerek Anastasiadis'in "Kasoulidis'in EastMed hakkındaki kişisel görüşlerini yorumlamıyorum." sözlerini sayfalarına taşıdı.

Haberde Anastasiadis'in, muhalefetin sert eleştirilerine hedef olduğu belirtildi.

Rum liderin EastMed yenilgisini muhalefete saldırarak örtmeye çalıştığı ifade edildi.

Yunanistan hezimete uğradı

Geçen hafta ABD projeyi desteklemeyeceğini açıklamış, Yunanistan'da hayal kırıklığı yaratmıştı.

Uzmanlar, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakmayı amaçlayan projenin ekonomik olarak mümkün olmadığı ve çökmeye mahkum olduğu görüşünde.