Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 140 savaş gemisinin katılımıyla bazı askeri tatbikatların düzenleneceği belirtildi.

Ocak ve şubat aylarını kapsayacak tatbikatlara 60 hava aracı ve yaklaşık 10 bin askerin de katılacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, “Tatbikatlar donanmanın sorumluluk bölgelerinin tümünde yapılacak” ifadesine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 13 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya yönelik askeri baskısını artırması halinde Rus donanmasının çeşitli önlemler almak üzere görevlendirilebileceğini söylemişti.

Rus ordusundaki modern silahların oranı yüzde 71,2’ye çıktı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bakanlık'ta geçen yıl Rus ordusuna alınan silah ve teçhizatla ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

COVID-19 kısıtlamalarına rağmen geçen yıl savunma sanayisinin iyi çalıştığını ve siparişlerin temin edilmesi için gereken hızın sağlandığını belirten Şoygu, Rus ordusuna 5 binden fazla yeni ve modernize silah, askeri ve özel teçhizat alındığını ifade etti.

Silahların yoğun bir şekilde kullanıldığını, tatbikatlarda, eğitim ve askeri yarışmalarda kendisini kanıtladığını vurgulayan Şoygu, “Rus ordusu ve donanmasının modern silahlarla donatılması yüzde 70’i aşarak yüzde 71,2’ye ulaştı. Stratejik nükleer güç yüzde 89,1’e çıktı. Askeri teknik araçlara servis ise yüzde 95 seviyesinde” ifadelerini kullandı.