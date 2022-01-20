Pakistan basınında yer alan habere göre, Lohari Gate bölgesinde meydana gelen patlamada çevredeki binaların camları kırıldı ve park halindeki çok sayıda motosiklet hasar gördü.

Polis yetkilisi Muhammed Abid Han, yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22 kişi yaralandığını patlamanın yerleştirilen bir düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiğinin sanıldığını duyurdu.

Han, hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.