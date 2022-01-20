Güney Kore hükümetinden bir yetkili, finansal katkı borcunu geciktirdiği için BM Genel Kurulunda oy hakkını kaybeden İran'ın, Güney Kore'de tutulan mali varlığını kullanarak borçlarını ödemesinin planlandığını söyledi.

Güney Koreli yetkili, "Hükümetimiz bu konuda İran hükümetinin yanı sıra ABD ve BM ile de istişarelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

Söz konusu meblağın 6-9 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Oy hakkını kaybetmişti

İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve dolar bazlı işlemler yapmasının engellenmesi nedeniyle BM'ye ödemesi gereken finansal katkı borcunu transfer edemediği için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını Ocak 2021'de kaybetmişti.

Tahran yönetimi, Haziran 2021'de ABD'nin yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de dondurulmuş olan mal varlığını kullanarak ödemeyi yapmış ve oy hakkını geri kazanmıştı.

İran'ın 12 Ocak'ta bir kez daha BM'ye ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu geciktirdiği için Genel Kurulda oy hakkını kaybettiği açıklanmıştı.