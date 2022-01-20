İdlib'in Türkiye sınır hattındaki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı birçok çadır kamp, yoğun sağanak sonrası sular altında kaldı.

Çadırlarını su bastığı için eşyalarının büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelen çoğunluğu kadın ve çocuk yüzlerce aile, geceyi yağmur altında ya da başka kamplarda yaşayan akrabalarının yanında geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Binlerce sivil etkilendi, bölgede donma tehlikesi yaşanabilir"

Suriye'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, İdlib ve Halep kırsalındaki sağanağın 79 çadır kampta binlerce sivili etkilediğini söyledi.

Hallaj, ülkenin kuzeyindeki bazı kamplara yağan kar sonrası birçok çadırın kar altında kaldığına işaret ederek "bölgede donma tehlikesinin yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

"175 ailenin çadırını su bastı"

3 yıl önce Beşşar Esed rejiminin Hama kırsalındaki Şahışbo köyüne düzenlediği saldırılarıyla zorla yerinden ettiği Ali Said'in, şiddetli yağış nedeniyle çadırları su altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İdlib'deki Şahışbo kampına sığınan Said, "175 ailenin çadırını su bastı. Kampımızda herhangi bir hizmet yok. Geceyi zor geçirdik. Sivil Savunma ekipleri, gece boyunca suları tahliye etti." dedi.

"Çadıra, yağmurluğa ve temel yaşam malzemelerine ihtiyacımız var"

Yaşadığı kampta altyapının olmadığını anlatan Said, "Çok sayıda aile başka bir kampta yaşayan akrabalarının yanına sığındı. Kamptaki ailelerin yeni çadır ve yağmurluk başta olmak üzere her türlü yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.

Şahşabo kampında yaşayan sivillerden Gazal Yusuf da şiddetli sağanak nedeniyle geceyi çetin kış şartlarında geçirdiğinin altını çizerek, "İki çadırımız sular altında kaldı. Çocuklarımı nereye bırakacağımı ve ne yapacağımı bilemedim. Çadıra, yağmurluğa ve temel yaşam malzemelerine ihtiyacımız var." dedi.

[Fotoğraf: AA]

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.