Küresel ısınma, sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının görülme sıklığını artırdı. 2021, en sıcak yedi yıldan biri oldu.



Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, yıllık sıcaklığa ilişkin 6 veri kümesini derledi.

Araştırmaya göre, 2021'deki ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi seviyelerin yaklaşık 1 virgül 11 derece üzerinde oldu.

Küresel sıcaklık, 2015 yılından bu yana sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerinde seyretti.

2015-2021 yılları dünya genelinde en sıcak yıllar olarak kaydedildi

2015-2021 yılları, kayıtlara "en sıcak yedi yıl" olarak geçti. Veriler, 1980'lerden bu yana her 10 yılın bir öncekinden daha sıcak olduğunu ortaya koydu.

Önümüzdeki yıllar için de bu durumun devam edeceği öngörülüyor.

Sera gazları nedeniyle artmaya devam edecek

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel ortalama sıcaklıktaki artışı 1 buçuk derecede sınırlama çabaları sürüyor. Ancak 2021'deki küresel ortalama sıcaklık artışı bu sınıra yaklaştı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin, atmosferde rekor seviyede bulunan sera gazları nedeniyle artmaya devam etmesi bekleniyor.