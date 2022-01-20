Münih merkezli hukuk firması Westpfahl Spilker Wastl, Münih Başpiskoposluğu'nda onlarca yıldır devam eden cinsel istismara ilişkin soruşturmaların bulgularını açıkladı.

Rapora göre, fahri papa, Münih Başpiskoposluğu ve Freising'in kardinali olarak görev yaptığı süre boyunca Benedikt, istismar vakalarını önemsemedi veya reddetti.

Raporda, Papa'nın görevi kötüye kullandığı dört suistimal vakasında tespit edildi.

Bulgular, o zamanlar Kardinal Joseph Ratzinger olarak bilinen eski Papa hakkında, ne kadar çok şey bildiğine dair yıllarca süren spekülasyonların ardından geldi.

Avukat Martin Pusch, Benedict'e atıfta bulunarak, "Görevde olduğu süre boyunca taciz vakaları oldu. Bu vakalarda o rahipler herhangi bir yaptırım uygulanmadan işlerine devam ettiler. Kilise hiçbir şey yapmadı." dedi.

Rapor 1945-2019 dönemini 5 uzmanla inceliyor

Münih Başpiskoposluğu tarafından yaptırılan kapsamlı rapor şu anda Münih'te sunuluyor.

2020'nin başından bu yana, beş uzman, 1945-2019 döneminde din adamları ve tam zamanlı çalışanlar tarafından cinsel istismar vakalarını ve başpiskoposlukta nasıl ele alındığını inceliyor.

Raporda, kilisenin ve liderliğinin uzun süre mağdurların acılarını görmek istemediğini, ancak "onları kurum için bir tehlike olarak gördüğünü" belirtiliyor.

Papa 16. Benedikt kimdir?

16. Benedikt, Vatikan’ın resmi listesine göre, Katoliklerin 545. Papa’sı. Bavyeralı bir Alman olan Papa’nın asıl ismi, Joseph Ratzinger. Papa 16. Benedikt, 78 yaşında Papa seçilerek, 1730'daki Papa XII. Clement'ten sonra göreve gelen en yaşlı ikinci Papa oldu.

Papa 2'nci Jean Paul'un hayatını kaybetmesinin ardından 19 Nisan 2005’te Papa seçilen Kardinal Jozeph Ratzinger, 1927 yılında Almanya’da Passau’ya bağlı küçük bir köyde, kıdemli bir polis memurunun çocuğu olarak dünyaya geldi.

Papa’nın 14 yaşındayken Hitler Gençlik Örgütü’ne üye olduğu biliniyor. Papa, anılarında söz konusu olayı “dönemin zorunluluğu” biçiminde niteliyor. 1951’de papazlıkta karar kılan Ratzinger, ilahiyat alanında iyi bir akadamisyen olarak dikkati çekti.

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkmıştı

Ratzinger, kardinallik payesini 1977’de dönemin papası 6. Paul’den aldı. Vatikan’da yıldızının parlaması, Papa II. Jean Paul döneminde gerçekleşti.

1981’de, Vatikan’daki en önemli kurumlardan biri olan Dinsel Öğretiler Kurulu Başkanlığı’na getirildi. 2002’de 75 yaşını doldurduğu için emekliye sevk edilmesi gerekiyordu, ama Papa’nın özel talimatıyla, yaş sınırını aşmış olmasına rağmen görevde tutuldu.

Avrupa Birliği konusunda Hıristiyan kimliğin önemli olduğuna inananan Ratzinger, bu yüzden Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınmasına karşı görüş açıklamıştı.