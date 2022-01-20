Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Ukrayna ve Fransa'dan sonra ziyaret ettiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ikili, Rusya'ya gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Joly, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda ülkesinin ciddi yaptırımlar uygulama konusunda müttefiklerine katılacağını söyledi.

"Kısa süre önce başlatılan diplomatik süreç, Rusya'ya anlamlı diyalog ya da ciddi maliyetler olmak üzere iki seçenek sunuyor." diyen Joly, AB'nin yaptırımlar yoluyla caydırıcılığını takdir ettiklerini, Kanada'nın finansal sektör açısından ek tedbirler almaya hazır olduğunu söyledi.

"Biden'ın açıklamaları bizimle aynı yönde"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de bir gazetecinin ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine, Biden'ın yeni bir şey söylemediğini, yalnızca müttefiklerin Rusya'ya çok büyük maliyetlere neden olacak şekilde yanıt vereceğini yinelediğini ifade etti.

"Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlık olursa... Biden'ın uyarısı tamamen bizim üzerinde çalıştığımız ile aynı yönde." diyen Borrell, "Tehdit, tehdittir." diye konuştu.

Kanadalı Bakan Joly de "Ukrayna'nın daha fazla işgal edilmesi anlamındaki gerçek bir tehditten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda, meslektaşımın az önce bahsettiği gibi tehdit, tehdittir." dedi.