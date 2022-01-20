Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moldova Gazprom'a doğal gaz borcunu ödedi
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Moldovalı enerji şirketi Moldovagaz, Gazprom'a doğal gaz sevkiyatı için gerekli ödemeyi yaptıklarını duyurdu. Moldova Parlamentosu, ülkedeki doğal gaz krizi nedeniyle bugünden itibaren OHAL ilan etmişti.
Moldovagaz'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom'a 34,3 milyon dolar borcun tümüyle ödendiği açıklandı.
Moldova Parlamentosu, ülkedeki doğal gaz krizi nedeniyle bugünden itibaren olağanüstü hal ilan etmişti.
Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazprom'dan alınan doğal gaz fiyatının geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 44 arttığını ve yürürlükteki sözleşmenin müzakere edilmesi gerektiğini söylemişti.
Gazprom ise yaptığı yazılı açıklamada, sözleşme koşullarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve gerekli ödemelerin 20 Ocak'a kadar yapılmaması halinde doğal gaz sevkiyatının durdurulacağını açıklamıştı.
Etiketler: Doğalgaz
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