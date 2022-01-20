Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı felaket olur
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıda bulunmasının, "sadece Rusya için değil, dünya için felaket olacağını" söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin güneybatısındaki Taunton'da bulunan sağlık tesisini ziyaretinde bir soru üzerine Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.
İngiltere'nin Ukrayna egemenliğine verdiği desteği yineleyen Johnson, "Rusya, Ukrayna'ya hangi ölçekte olursa olsun herhangi bir saldırı yaparsa bu sadece Rusya için değil, dünya için de bir felaket olur" dedi.
Johnson, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini dile getirdi.
Etiketler: İngiltere Boris Johnson Rusya Ukrayna
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