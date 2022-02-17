ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu. Rusya ve Ukrayna arasındaki krize dair açıklamalarda bulundu.

Blinken, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Bliken'a göre Rusya Ukrayna'ya saldırmak için bahane üretmeyi planlıyor.

"Barış ve güvenliğe yönelik en yakın tehdit, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşan saldırganlığıdır. Çünkü iki dünya savaşı ve bir Soğuk Savaş sonrasında kutsallaştırılan barış ve güvenlik ilkelerini ayakta tutan temel ilkeler tehdit altındadır."

"Birliklerin sayısının azaldığını görmüyoruz"

Ukrayna sınırındaki birlikler hakkında konuşan Blinken,"Rusya, Ukrayna sınırları çevresinde ve Kırım’da 150 binden fazla asker topladı. Rusya bu güçleri geri çektiğini söylüyor. Birliklerin sayısının azaldığını görmüyoruz" dedi.

BMGK görüşmelerine "savaş başlatmak için değil savaş önlemek için" geldiklerini söyleyen Blinken, Rus medyasının yanlış haberler yaydığını söyledi.

"Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Rus medyası bazı yanlış haberler yaymaya başladı ve halkın öfkesini en üst düzeye çıkarmak, “icat edilmiş” bir savaş gerekçesine zemin hazırlamak için iddialarını yaymaya başladı."

"Rusya saldırı için bahaneler planlıyor"

Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğunu savundu.

"Rusya saldırı için bahaneler planlıyor. Rusya, Ukrayna hükümetini bir şiddet olayıyla suçlayabilir... Bu Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir. Sivillere yönelik insansız hava aracı ile uydurma bir saldırı, sahte hatta gerçek bir kimyasal saldırı bile olabilir. Rusya bunları, etnik temizlik ya da soykırım olarak tanımlayabilir."

Blinken, "Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse öngörülerimiz yanlış çıktığı için çok memnun oluruz" dedi. Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda füze ve bombalar kullanabileceğini ve siber saldırılar düzenleyebileceğini vurgulayarak "Rusya'nın belirli Ukraynalı grupları hedef alacağına dair bilgiler aldık" diye konuştu.

"Yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız"

Blinken, Rusya'ya diplomasiyi seçmesi çağrısı yaptı.

"Biz diplomasinin başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bu bağlamda Rusya'nın dile getirmiş olduğu taahhütleri yerine getirmesi için yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız."

Blinken, Rusya'ya güvenlik kaygılarını giderecek adımlar atma tavsiyesinde bulundu.

"Rus hükümeti, bugün hiçbir yalan veya saptırma niteliği olmadan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini dünyaya açıkça beyan edebilir. Bunu göstermek için askerlerini, tanklarını, uçaklarını, konteynırlarını hangarlara gönderebilir. Diplomatlarını da müzakere masasına yollayabilir."