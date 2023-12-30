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Dünya
AA 30.12.2023 13:35

ABD, Çin'e ait "casus balon"un ABD kaynaklı internet kullandığını öne sürdü

ABD, Çin'e ait yüksek irtifa balonuna ABD'li bir şirket tarafından internet bağlantısı yapıldığını iddia etti.

ABD, Çin'e ait "casus balon"un ABD kaynaklı internet kullandığını öne sürdü

NBC News'ün haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li istihbarat yetkilileri, yapılan incelemeler sonucu Çin'e ait balonun iletişim ağını sağlamak için ABD'li bir internet şirketinden hizmet aldığını ileri sürdü.

Yetkililer, balonun hem bilgi göndermek hem de Çin'den bilgi almak için ABD menşeli şirketin internetinin kullanıldığını aktardı.

Güvenlik gerekçesiyle ismi verilmeyen şirket kendi yürüttükleri soruşturmada söz konusu iddiayı destekleyen bulguya rastlanmadığını belirtti.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, "Daha önce de açıklandığı gibi söz konusu balon meteorolojik araştırma balonu olup rüzgar ve kısıtlı yönlendirilme özellikleri yüzünden yanlışlıkla ABD sınırlarına girdi." açıklamasını yaptı.

ABD ile Çin arasındaki "casus balonu" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin'e ait yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.

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