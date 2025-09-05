Parçalı Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2025 12:03

ABD, Çin ile iş birliği yapan Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika ülkelerinde bulundukları sırada Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile iş birliği içinde olan, partiye destek sağlayan ve finanse eden Orta Amerika vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ABD, Çin ile iş birliği yapan Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Amerika vatandaşlarına getirilen yeni vize kısıtlamasının detayları paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin "ÇKP adına faaliyet gösteren ve bölgede hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetleri yönlendiren, onaylayan, finanse eden veya bu faaliyetlere önemli destek sağlayan" Orta Amerika vatandaşlarına yönelik vizelerin kısıtlanmasına imkan tanıyan yeni politikasını duyurduğu belirtildi.

Bu kapsamda daha önce bu tür faaliyetlerle ÇKP ile iş birliği içinde olan bazı Orta Amerika vatandaşlarına bu vize kısıtlamalarını uygulamak için adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerin ve onların birinci derece akrabalarının genel olarak ABD'ye giriş yapamayacağı kaydedildi.

ETİKETLER
ABD Çin Vize
Sıradaki Haber
Hindistan, ABD ile tarifeler nedeniyle gerilirken Çin ile yakınlaşma arayışında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
Gümrüklerde ticaret yeni teknolojik hamlelerle kolaylaşacak
13:58
Sahil Güvenlik ekipleri, bu yıl 5 bin 423 kişiyi kurtardı
13:53
İran ile UAEA yetkilileri Viyana'da yeni işbirliği modelini belirlemek için görüşecek
13:20
Trump yönetimi vatandaşlık sınavını zorlaştırmayı planlıyor
12:56
Kayseri ilk kez kültür yolunda
12:11
"Yenidoğan çetesi" davası devam ediyor
Mardin'de 18 bin hanenin elektriği çöpten karşılanıyor
Mardin'de 18 bin hanenin elektriği çöpten karşılanıyor
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ