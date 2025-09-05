Putin, Ukrayna'da konuşlanacak olası yabancı birlikleri meşru hedef sayacaklarını söyledi

Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olmadıklarını, bunu meşru bir tercih şeklinde değerlendirdiklerine işaret eden Putin, NATO üyeliğine ise Rusya'nın güvenliği açısından karşı olduklarını vurguladı.

Putin, Ukrayna tarafı ile görüşmeye hazır olduklarını yineleyerek, "Moskova görüşme için en iyi yer. Güvenliklerini yüzde 100 garanti ediyoruz. Eğer görüşmek için başka yere çağırırlarsa biz bunu aşırı talepler şeklinde değerlendiriyoruz." dedi.

Ukrayna'nın yakın zamana kadar Rusya ile temasları reddettiğine dikkati çeken Putin, şimdi ise temaslar için taleplerde bulunduğunu söyledi.

Ukrayna için güvenlik garantileri

Putin, Ukrayna'daki yargı sisteminin çöktüğünü savunarak, "Kiev'in müzakere etmek için siyasi iradeye sahip olacağını düşünmüyorum. Olsa bile hukuki ve teknik zorluklar mevcut. Ukrayna anayasasına göre, toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerekiyor ancak bunun için sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.

Ukrayna'da güvenlik garantileri kapsamında konuşlanabilecek yabancı askeri birliklere ilişkin konuşan Putin, "Bu Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesinin ana nedenleri arasına yer alıyor. Bu nedenle, özellikle şimdi askeri çatışmalar sırasında orada herhangi bir birlik konuşlanırsa, bunların meşru hedefler olacağını varsayıyoruz." dedi.

Putin, barış anlaşmasına varılması halinde Rusya'nın uzlaşılan şartlara tümüyle uyacağını belirterek, "Uzun vadeli barışa yol açacak çözümlere ulaşılırsa, o zaman Ukrayna topraklarındaki yabancı askerlerin varlığına gerek kalmayacak. Hem Rusya hem de Ukrayna için çözüme kavuşturulması gereken güvenlik garantilerine saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.