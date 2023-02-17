Biden, yazılı açıklamasında, "çetin bir sendika başkanı" olduğunu belirttiği Çalışma Bakanı Walsh'un, Amerikan işçileri için mücadele ettiğini ve onun sayesinde işçilerin ekonomik durumlarının iyileşerek "yeni bir iş gücü çağının" başladığını kaydetti.

Walsh'un liderliğinde sendikaların demir yolu işçileri için "tarihi" bir maaş artışı sağlandığına işaret eden Biden, "Walsh Tüm Amerikan işçilerinin ücretli sağlık izinleri için mücadele etti, iş yeri korumalarını güçlendirdi ve sendika örgütlenmesinde tarihi bir yükseliş başlattı." ifadesini kullandı.

Başkan Biden, milyonlarca Amerikalı işçi için hayatı daha iyi hale getiren ve emekçilere değer veren Walsh'a iyi bir rol model olduğu için teşekkür ettiğini belirtti.

Çalışma Bakanı Walsh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafta başında Biden ile görüştüğünü belirterek, mart ortasında görevden ayrılacağını duyurdu. Çalışma Bakanı olarak görev yapmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Walsh, Biden'a kendisine güvendiği için teşekkür etti.

Walsh'un martta kabinedeki görevini bırakarak, Ulusal Hokey Ligi Oyuncuları Derneğinin yönetim kurulunda direktör olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ulusal Hokey Ligi, dünkü açıklamasında, oy birliğiyle Walsh'un icra direktörü olarak atandığını duyurmuştu.

ABD'de 8 Kasım 2022 ara seçimleri öncesinde demir yolu işçileri, sözleşme şartlarında değişiklik yapılması için grev çağrısında bulunmuştu. Walsh, sorunu çözecek yeni bir sözleşmenin müzakere edilmesine yardımcı olmuştu ancak birkaç sendikanın ücretli hastalık iznine itirazı nedeniyle müzakereler bozulmuştu.

Taraflar anlaşmaya varsa da Walsh'un itibarı bazı sendika işçilerinin gözünde darbe almıştı. Orta sınıf ve işçi hareketine verdiği önemi sıklıkla dillendiren Biden'ın 2024 seçimlerine giderken kabinede çalışma bakanı olarak kimi görevlendireceği henüz bilinmiyor.