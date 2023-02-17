Kosova bayraklarının asıldığı meydandaki askeri geçit törenine, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) birlikleri ve Kosova Polisi birlikleri katılırken, Kosova bayrağı renklerine bürünen yüzlerce vatandaş da askeri geçidi izlemek için törene iştirak etti.

Törende konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ordu ve polis birliklerinin Kosova'nın yakın tarihinin en parlak parçası olduğunu belirtti.

Osmani, ülkenin karşı karşıya kaldığı tehditlerde tek cephede birleşilmesi gerektiğine dikkati çekerken, "Sadece birlik olduğumuz sürece başarılıyız. Cumhuriyetimiz kutsaldır ve onu korumalıyız." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Başbakan Albin Kurti de törende yaptığı konuşmada, Kosova Cumhuriyeti'nin etnik, dinsel, kültürel veya diğer farklılıklara bakılmaksızın tüm vatandaşlarının evi olduğunu söyledi.

Kurti, "Bugün önümüzde yürüyecek böyle özverili askerler ve polisler varken, devletimizin bundan sonraki adımları her zaman daha güvenli olacağı gibi onunla yürüyüşümüz de daha kararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mecliste özel oturum

Kosova'nın bağımsızlığının yıl dönümü dolayısıyla Kosova Meclisinde özel oturum düzenlendi.

Oturuma, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Başbakan Albin Kurti, Meclis Başkanı Glauk Konjufca, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, dini temsilciler ve diğer konuklar katıldı.

Kosova Marşı ve bazı önemli eserlerin Kosova Filarmoni Orkestrası tarafından çalınmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın özgürlük savaşında şehit düşenleri, devletin inşasında emeği geçen temsilcileri andı.

[Fotoğraf: AA]

Osmani ayrıca depremzedelere yardım etmek için Türkiye'de bulunan FSK askerlerine de değinerek, devlete hizmet edenlerin katkılarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Oturumda, muhalefet partisi tarafından kürsüye Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) amblemi asıldı.

Öte yandan, Kosova'nın bağımsızlık sembolü "Yeni doğan" (NEWBORN) anıtı da bu yıl yeni renklere ve Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulma ihtimalini eleştiren "Yeni parçalanmış devlet yok" yazısına büründü.