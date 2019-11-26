ABD'de gündem, milyarder iş insanı Michael Bloomberg'ün başkan adaylığı.

Michael Bloomberg, 2002 ile 2013 yılları arasında yürüttüğü belediye başkanlığı sırasında New York polisine tanıdığı "durdur ve ara" yetkisi ile tepki çekmişti.

Polisin bu yetkiyi genellikle etnik azınlıklara karşı kullanması nedeniyle Bloomberg eleştiri oklarının hedefindeydi.

Bloomberg, Demokrat Parti'den aday olmadan birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "durdur ve ara" uygulamasının yanlış bir karar olduğunu söyleyerek, özür diledi.

Bloombeg'in adaylığının yarattığı tartışma bununla sınırlı değil.

Bir başka eleştiri de, böylesi zengin bir iş insanının, paranın önemli olduğu başkanlık seçiminde kendisine haksız avantaj sağlayacağı yönünde.

Bloomberg'in net varlığı 52 milyar dolar. Trump'ın ise 3 milyar dolar.

Bloomberg'in seçimi kazanmak için zenginliğini kullanacağı görüşünü savunanlar var.

Bunun etik açıdan soru işaretleri barındırdığını belirtenler, "Bloomberg ABD Başkanlık seçimini satın almaya mı çalışacak" sorusunu soruyor.

Bloomberg'in, adaylıktan sonra şirketleri ile arasına mesafe koyup koymayacağı bilinmiyor.

Bir başka tartışma da Bloomberg'in yaşı.

Genç aday görmek isteyen Demokrat Parti seçmeninin, 77 yaşındaki Bloomberg'i tercih etmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber