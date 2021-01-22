Görevini Joe Biden’a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump başkanlıktaki son gününde, aralarında Beyaz Saray'ın eski başdanışmanı Steve Bannon'ın da olduğu 73 kişiyi affetti.

Trump’ın bazı siyasi müttefikleri, rap müzik şarkıcıları ve yatırımcıların da olduğu bir listeyle eski ABD Başkanı, 143 kişi için af ya da ceza değişikliği kararı aldı. Trump’ın bu yetkisini kullanırken yeni hayatında yapacağı hamleleri hesapladığı yazılıyor.

Son saatlerde af dalgası

Affedilen isimlerin önde gelenlerinden biri Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steven Bannon. Bannon, 2020'de Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall” (Duvarı İnşa Ediyoruz) adlı bağış kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden dolandırıcılıkla suçlanıyordu.

Trump, kendisini ve ailesini affetmekten vazgeçerken, listede eski avukatı Rudy Giuliani de yok. Beyaz Saray yetkililerinin, suçlu oldukları izlenimini verebileceği için Trump'a kendisini ve ailesini affetmemesini tavsiye ettiği öğrenildi.

[Steven Bannon, Michael Flynn... Fotoğraf: Getty]

Trump’ın yerine geldiği eski ABD Başkanı Barack Obama, 8 yıllık görev süresinin son eylemlerinden biri olarak, çoğu uyuşturucu suçlarından hapis yatan 330 mahkumun cezalarını hafiflettiğini açıklamıştı. İkinci dönem sona ermeden hemen önce Beyaz Saray, Obama'nın ABD tarihindeki herhangi bir başkandan daha fazla ceza değişikliği verdiğini açıkladı. Beyaz Saray’da geçirdiği süre boyunca Donald Trump, diğer başkanlardan, özellikle de selefinden daha az sıklıkta af, ceza hafifletme ve diğer hoşgörü yöntemlerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre, genel idari merhamet faaliyetleri açısından Obama, Harry S. Truman'dan bu yana en yüksek sayıya ulaştı.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Obama öncelikle, bir kişinin hapis cezasını kısaltan hafifletmelere odaklandı. Bunlar, genellikle kişinin süresini doldurmasından sonra verilen aflardan farklı, aynı zamanda birisinin haklarını da geri veren bir affetme hareketi (ki bu bir değiş tokuş demek değil).

Obama'nın ceza değişikliği sayısı 1715'e ulaşırken, 212 de af kararı var. Karşılaştırıldığında, Trump'ın değişiklik ve af toplamları sırasıyla 89 ve 116. Tabii sayılar işin nicelik kısmı, bir de nitelik var.

Steve Bannon ile birlikte, Trump başkanlığının yüksek profilli afları arasında eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, eski seçim kampanyası yöneticisi Paul Manafort, uzun süredir müttefiki olan Roger Stone ve damadının babası Charles Kushner var. Trump, Flynn için geçen yılın kasım ayında özel af çıkarmıştı. Geçen ay da 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddialarıyla ilgili başlatılan FBI soruşturmasında faaliyetleri ele alınan Paul Manafort ve kampanyada kendisine danışmanlık yapan Roger Stone ile Charles Kushner'e af kararı vermişti.