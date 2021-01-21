Arnavutluk’ta çok sesli bir müzik grubu, "Türkiye bir annenin evladına yaptığı gibi, Arnavutluk’un yanında" sözlerini içeren bir şarkı besteledi.

Geleneksel ezgilerle bestelenen şarkı, video paylaşım sitesinde yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdeğan'a övgülerin yer aldığı şarkı, yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin Arnavutluk’a desteği vurgulandı

Şarkıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin Arnavutluk’a açık desteğine vurgu yapıldı. Arnavutluk’ta yaşanan deprem sonrası Türkiye’nin yardımı da unutulmadı.

Müzik grubu, şarkının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir ömür diledi.

Şarkının sözleri

Ey toprak, tüm dünyaya yayılan güzel haberim var" ifadeleriyle başlayan şarkının sözleri şöyle devam ediyor:

"Erdoğan söyledi, Arnavutluk'a yardım edeceğini. Türk devleti ve Ankara, Arnavutluk'a sevgisini gösterdi. Ananın evladına yaptığı gibi yanında oldu. Türkiye hilalinin gölgesinde, analar bir daha doğurmaz Erdoğan'ı. Sözünün adamı dönmez sözünden, Arnavut halkının kaderi. Laç'ta temellerinden örnek bir mahalle inşa ediyor. Fier'de hastane yapacak, tüm vilayetin kullanımı için"