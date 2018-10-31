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ABD Başkanı Trump'tan silahlı saldırı yapılan sinagoga taziye ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde silahlı saldırı yapılan sinagoga taziye ziyaretinde bulundu.

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ABD Başkanı Trumptan silahlı saldırı yapılan sinagoga taziye ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania, kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'le silahlı saldırı sonucu 11 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı Pittsburgh'taki "Hayat Ağacı" isimli sinagogu ziyaret etti.

Trump'a tepki gösterdiler

Trump ve beraberindekiler, sinagogun hahamı tarafından karşılandı.

Çevrede toplanıp pankartlar açan binlerce kişi ise "Burada istenmiyorsun", "Senin politikalarının ürettiği nefrete karşıyız" sloganları atarak Trump'a tepki gösterdi.

Ziyaretinde konuşma yapmaması dikkati çeken Trump, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü hastaneye uğradı.

Yetkililer, 46 yaşındaki ABD vatandaşı Robert Bowers olduğunu açıkladıkları silahlı saldırganın gözaltına alındığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde saldırganın sabıkasının olmadığı ve saldırı esnasında ''Bütün Yahudiler ölmeli.'' diye bağırdığı iddia edilmişti.

Donald Trump ise saldırıdan sonra yaptığı açıklamada bu tür saldırganlara ölüm cezası verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: abd, Donald Trump, taziye, ziyaret, sinagog
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