ABD Savunma Bakanı Mattis'den Yemen çağrısı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Barış Enstitüsünde konuştu.

"30 gün içinde herkesi barış masası etrafında görmek istiyoruz"

Mattis, şimdilik, Yemen'de Husilere yönelik saldırılarda bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sivilleri vurmamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Mattis, şunları söyledi:

"Uzun dönemli bir çözüm için 30 gün içinde herkesi, bir ateşkesin olduğu, sınırlardan çekilmenin sağlandığı ve hava saldırılarının durduğu bir barış masası etrafında görmek istiyoruz."

Bakan Mattis, her ne kadar hava saldırılarında sivillerin hedef alınmaması için uğraşılsa da sonuçta savaşın devam edeceğini vurguladı.

Barış görüşmelerine geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Mattis, "Bunu gelecekte yaparız diyemeyiz, 30 gün içerisinde yapmamız gerekir. Suudi Arabistan ve BAE'nin buna hazır olduğuna inanıyorum. Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in yüzüne kapıları kapatmamış olsaydı şu anda oraya doğru ilerliyor olurduk" dedi.

Kaynak: AA