BM Suriye Özel Temsilciliğine Norveçli diplomat Geir Pedersen getirilecek

Birleşmiş Milletler'deki (BM) diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Özel Temsilciliği görevine Norveçli diplomat Geir O. Pedersen'i aday gösterdi.

Guterres'in BM Güvenlik Konseyinden aday gösterdiği Pedersen'i desteklemesini istediğini belirten kaynaklar, Rusya'nın Norveçli diplomatın bu göreve getirilmesine sıcak baktığını, konseyin diğer daimi üyelerinin de destek verdiğini söyledi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde adaylığı onaylanırsa bu göreve getirilecek 4'üncü özel temsilci olacak.

New York ve Lübnan'da görevlerde bulunmuştu

Norveç'in Çin Büyükelçisi Geir O. Pedersen, daha önce ülkesinin New York'ta BM Daimi Temsilciliğini yürütmüş, Lübnan'da ise üst düzey BM yetkilisi olarak görev yapmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görevde kaldığı 4 yılın ardından bu ay sonunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Suriye Özel Temsilciliğine 2014 yılında atanan Mistura, bu görevi eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lahdar Brahimi'den devralmıştı. Daha önce ise temsilcilik görevini eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan yürütmüştü.

Kaynak: AA