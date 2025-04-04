ABD Başkanı Trump yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız siyasetçi Le Pen'e destek verdi

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulunan Le Pen'in mevcut durumu ile kendi siyasi süreçleri arasında benzerlikler olduğunu öne süren Trump, "Marine Le Pen'e karşı yürütülen cadı avı, Avrupa'daki solcuların, ifade özgürlüğünü susturmak ve siyasi rakiplerini sansürlemek için hukuku silah olarak kullanmalarının bir başka örneğidir. Bu kez işi daha da ileri götürerek rakiplerini hapse atmaya kadar vardırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, şahsen tanımadığı ancak yıllardır sürdürdüğü "sıkı çalışmasını" takdir ettiğini belirttiği Le Pen için "özgürlük" çağrısı yaptı.

"Kaybetti ama yoluna devam etti ve şimdi büyük bir zaferin hemen öncesinde, muhtemelen hiçbir şey bilmediği küçük bir suçlamayla onu yakalıyorlar ve bana kalırsa bu basit bir 'muhasebe' hatası gibi görünüyor." yorumunu yapan Trump, söz konusu durumun Fransa için "son derece kötü" olduğunu vurguladı.

Başkan Trump'ın kıdemli danışmanı milyarder Elon Musk da Trump'ın bu paylaşımını "Le Pen'e özgürlük" notuyla X hesabından paylaştı.

Le Pen davası

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, Avrupa Birliğine (AB) ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.