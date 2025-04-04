Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2025 10:57

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de deniz suyu arıtım tesisini bombaladı

Katil İsrail ordusu gıda ve temiz suya erişimde sıkıntının yaşandığı Gazze Şeridi'nde deniz suyu arıtma tesisini bombaladı.

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de deniz suyu arıtım tesisini bombaladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "Gabayin" deniz suyu arıtma tesisini bombaladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun bir şekilde ateş açarak girdiğini söyledi.

Şucaiyye'nin topçu atışları ve hava saldırılarıyla da hedef alındığını aktaran tanıklar, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki çok sayıda bölgeye hava saldırıları başlattığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde işgalini genişlettiğini açıklamış ve "Şucaiyye’de kontrolü derinleştirmek ve tampon bölgeyi genişletmek için" kara saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
ABD'deki üniversitelere göre hükümet öğrencileri sınır dışı etmek için "yeni taktikler" kullanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
115 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul'da yakalandı
15:11
Kassam Tugayları, komutanlarından Hasan Ferhat'ın öldüğünü doğruladı
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Nisan'da AVM'ler onların dediği gibi olmadı
14:53
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bin 609'a yükseldi
14:31
"Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı
14:26
Stratejik yatırımlar "mega endüstriyel parklar" ve "endüstri şehirleri" ile güçlenecek
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
FOTO FOKUS
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ