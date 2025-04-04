Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de deniz suyu arıtım tesisini bombaladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "Gabayin" deniz suyu arıtma tesisini bombaladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun bir şekilde ateş açarak girdiğini söyledi.

Şucaiyye'nin topçu atışları ve hava saldırılarıyla da hedef alındığını aktaran tanıklar, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki çok sayıda bölgeye hava saldırıları başlattığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde işgalini genişlettiğini açıklamış ve "Şucaiyye’de kontrolü derinleştirmek ve tampon bölgeyi genişletmek için" kara saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.