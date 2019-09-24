ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na hitap etti.

Trump, buradaki konuşmasında İran ile ABD arasında yaşanan gerginliğe işaret ederek, "Her ülkenin İran'a karşı harekete geçme sorumluluğu vardır." diye konuştu.

İran'a yönelik son dönemde birçok yaptırım getirdiklerini hatırlatan Trump, buna rağmen İran'ın tavrının devam ettiğini vurguladı.

Trump, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump: İran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır.https://t.co/LVLm0Rh1BK pic.twitter.com/PAplM4m8K0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2019

Afganistan'daki barış sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız." mesajı verdi.

Kaynak: AA