Alman otomobil devine 870 milyon euro para cezası24 Eylül 2019 Salı 16:53 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 16:57
Almanya otomobil devi Daimler şirketine, "dizel araçlardaki aksaklıklar" nedeniyle 870 milyon euro ceza verildi.
Almanya'da Stuttgart Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2008'den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen Daimler şirketinin bir departmanının "denetim görevini ihmal ettiği" belirtildi.
Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.
Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı belirtildi.
Otomobil devlerine 2 milyar eurodan fazla ceza kesilmişti
Almanya'da daha önce Volkswagen, Audi ve Porsche'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar eurodan fazla para cezası kesilmişti.
Kaynak: AA