Pakistan hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde, 8 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralandı.

Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, evlerin hasar gördüğü ve yollarda çatlaklar oluştuğu görülüyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise merkez üssü Yeni Mirpur'un 1 kilometre güneydoğusu olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği aktarıldı.

Depremin başkent İslamabad, Lahor kenti ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildiği belirtildi.

Kaynak: Reuters