Dünya
Dünyanın en dinamik insansı robotu Atlas24 Eylül 2019 Salı 17:18 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 23:25
ABD'li robot şirketi Boston Dynamics tarafından üretilen dünyanın en dinamik insansı robotu Atlas'ın yeni hünerlerini sergilediği bir video yayınlandı.
[Fotoğraf: Boston Dynamics]
Son teknoloji ürünü donanımlarıyla kollarını, bacaklarını ve gövdesini, dinamik manevralar için kullanıyor, eski versiyonuna göre çok daha hızlı hareket ediyor.
ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, robotu Atlas'ın geliştirilmiş versiyonunun yeteneklerini yayınladığı video ile gösterdi.
1.5 metre yüksekliğinde ve 80 kilogram ağırlığındaki Atlas, saniyede 1.5 metre hızla ilerliyor.
Yüksek otonom (kendinden) hareket kabiliyetleri esnasında 28 farklı eklem kullanıyor.
Kaynak: Boston Dynamics
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