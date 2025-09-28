Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
Dünya
AA 28.09.2025 22:44

ABD Başkanı Trump: Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinden bir ateşkes çıkma ihtimali merakla bekleniyor. Trump yaptığı paylaşımda, “Orta Doğu’da büyüklük için gerçek şansımız var, herkes ilk kez özel bir şeyin parçası olmak için hazır” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump: Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız

Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasına dair yeni gelişmelerin yaşandığı dönemde yaptığı paylaşımının devamında, "Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu ABD'yi ziyaret edecek

Trump'ın bu paylaşımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretin öncesinde yapması dikkati çekti.

Bir süredir Gazze Şeridi'nde barışın sağlanması için Netanyahu'yu ikna etmeye çalışan ve Müslüman liderlerle konuşan Donald Trump, dün yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu Topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkanı, bu konuya ilişkin yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirtmişti.

