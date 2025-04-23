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Dünya
AA 23.04.2025 19:49

ABD Başkanı Trump: Çin ile adil bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkeyle aktif şekilde gümrük tarifeleri konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump: Çin ile adil bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde sürpriz bir şekilde düzenlediği kısa basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, bugüne kadar gerek Çin, gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse diğer ülkelerin, gümrük tarifeleri üzerinden ABD'yi istismar ettiklerini savunarak, "Artık o günler bitti. Bu ülke artık ticaretten para kaybetmeyecek." dedi.

Şu anda birçok ülke ile gümrük ve ticaret anlaşmaları yapmak üzere aktif şekilde görüşmeler yaptıklarını kaydeden Trump, bu görüşmelerin sonunda birçok anlaşma yapacaklarını ve bu anlaşmaların hem ABD hem de diğer ülkeler için adil olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuştu.

Trump, söz konusu anlaşmalar sayesinde ülkedeki gelirleri artıracaklarını ve kendi vatandaşlarının ödediği vergileri düşüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu son birkaç gündür yumuşatmış ve bu durum piyasalarda gümrük savaşlarının çözülebileceğine ilişkin olumlu yaklaşımı güçlendirmişti.

Trump, dünkü açıklamasında, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

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