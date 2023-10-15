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Dünya
AA 15.10.2023 13:51

ABD Başkanı Biden'ın konuşması, Filistin destekçisinin sözleriyle bölündü

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma, Filistin destekçisinin "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" sözleriyle kesildi.

ABD Başkanı Biden'ın konuşması, Filistin destekçisinin sözleriyle bölündü
[Fotograf: Reuters]

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Biden katıldığı bir programda konuşma yaptı.

Biden'ın konuşması, Filistin'i destekleyen bir protestocunun "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" diye bağırmasıyla kesildi.

Sözü kesildikten sonra kısa bir süre duraklayan Biden, "Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" diyerek konuşmasına devam etti.

Biden konuşmasında, "Bir hafta önce, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) bu yana Yahudi halkına yapılan en kötü katliamda, nefretin başka bir şekilde açığa çıktığını gördük." dedi.

İsrail'de hayatını kaybedenlerin yanı sıra "Hamas tarafından kaçırılan ve rehin tutulanlar"a da işaret eden Biden, "Masum Filistinli aileler ve Hamas ile hiçbir ilgisi olmayan büyük çoğunluk canlı kalkan olarak kullanılıyor." diye konuştu.

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