Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, klinik depresyon tedavisi görmeye başlayan Demokrat Pensilvanya Senatörü Fetterman'a destek oldu.

Milyonlarca insanın her gün, kendi başına depresyonla mücadele ettiğine dikkati çeken Biden, "İhtiyacın olan tedaviyi görmen cesurca ve önemli. Bu hususta örnek bir davranış sergilediğin için sana minnettarız." ifadelerini kullandı. Biden, eşi Jill Biden ile düşüncelerinin, Fetterman ve ailesiyle olduğunu belirterek, Senatör'e destek oldu.

Fetterman'ın sağlık durumu

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde Türk kökenli rakibi Mehmet Öz'ü yenerek Pensilvanya'dan senatör seçilen Demokrat Fetterman'ın sağlık durumuna ilişkin, Özel Kalemi Adam Jentleson dün yazılı bir açıklama yapmıştı.

Fetterman'ın hayatı boyunca zaman zaman depresyon geçirdiğini aktaran Jentleson, son zamanlarda rahatsızlığının şiddetlenmesi üzerine doktorların tavsiyesiyle klinik depresyon tedavisi görmeye başladığını duyurmuştu.

Senatör, mayıs 2022'de ise geçirdiği felç nedeniyle konuşmakta zorluk yaşadığı için konuşmaları yazıya çeviren bir monitör kullanarak seçim kampanyasına devam etmişti.