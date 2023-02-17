Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olup toplam 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu bölgelere yurt dışından yapılan yardımlar hız kesmiyor.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, THY ile koordinasyon içinde Türkiye'ye yeni bir yardım kargosu gönderdi.

45 paletlik 60 ton yardım malzemesi, Atlas Air’in ücretsiz uçak sağladığı, Boeing’in ise yakıt masraflarını üstlendiği 747-8 tipi uçakla İncirlik Üssü'ne gönderildi.

Gönderilen yardımlar arasında battaniye, kışlık malzeme, çadır ve ilk aşamada ihtiyaç duyulan malzemeler olduğunu anlatan Ertay, yardımların ayıklanması ve paketlenmesinde Türk diplomatik misyonlarının çalışanlarının yanı sıra çok sayıda gönüllünün emeğinin olduğunu vurguladı.

Atlas Air ve THY işbirliği

Atlas Air’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada , Atlas Air’in, uçak ve mürettebat sağladığı ve THY'nin ise giysi, ayakkabı, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaçları paketlediği kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Atlas Air Worldwide Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı ve CEO'su John Dietrich, “Türk Hava Yolları ile ortaklığımız sayesinde, kritik malzemeleri en çok ihtiyaç duyulan bu bölgeye ulaştırmak için hava taşımacılığı kapasitemizle katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz.” ifadesini kullandı.