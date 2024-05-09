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Dünya
AA 09.05.2024 21:17

ABD basını: Netanyahu, Refah'a saldırıya izin verilmedikçe esir takasını kabul etmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırının devam etmesine izin verilmediği sürece karşılıklı esir takası mutabakatını kabul etmeyeceği iddia edildi.

ABD basını: Netanyahu, Refah'a saldırıya izin verilmedikçe esir takasını kabul etmeyecek
[Fotograf: Reuters]

ABD merkezli televizyon kanalı NBC'nin dört mevcut ve bir eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, ABD başta olmak üzere Batılı aktörlerin karşı çıkmasına rağmen Refah'a kara saldırısına devam etme konusunda ısrarcı davranıyor.

Yetkililer, Netanyahu'nun Refah'ta kara saldırısının devam etmesine izin verilmedikçe Hamas'la karşılıklı esir takası mutabakatını kabul etmeyeceğini kaydetti.

Başbakan Netanyahu'nun olası bir mutabakatla saldırı arasına "duvar örmek" istediği belirtilirken, bu durumun ise Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun saldırılarına bir sınırlama olmayacağı anlamına geldiği vurgulandı.

ABD ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Refah bölgesine 7 Mayıs'ta kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmişti. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

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