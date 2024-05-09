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Dünya
AA 09.05.2024 20:59

Netanyahu'dan silah sevkiyatını kesen ABD yönetimine dolaylı cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesen ABD yönetimine yayımladığı görüntülü mesajla dolaylı cevap verdi.

Netanyahu'dan silah sevkiyatını kesen ABD yönetimine dolaylı cevap
[Fotograf: Reuters]

Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü bir mesajda İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'e oranla daha güçlü olduğunu söyledi.

ABD'nin silah sevkiyatını durdurmasına dolaylı cevap veren Netanyahu, "Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durdurduğunu teyit etti
ABD Savunma Bakanı, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durdurduğunu teyit etti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e verdiği röportajda, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" ifadelerini kullanmıştı.

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