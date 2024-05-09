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Dünya
AA 09.05.2024 21:12

Rusya’da petrol üretim tesisine İHA ile saldırı

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki petrol üretim tesisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Rusya’da petrol üretim tesisine İHA ile saldırı
[Fotograf: Reuters]

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkurdistan'ın Salavat kentinde Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol üretim tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu pompalama merkezinin hasar gördüğü belirtildi.

Saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, durumun "stabil" olduğu ve petrol tesisinin çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisine bugün İHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Rusya Ukrayna Petrol
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