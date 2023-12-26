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Dünya
CNN, New York Times, 26.12.2023 07:52

ABD basını, İsrail'in sivilleri katledişini ortaya çıkardı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ilk günlerinde, sivillere bölgenin güneyine gitme çağrısı yapan İsrail'in daha sonra bu bölgeleri vurması tartışma konusu olmuştu. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in analizine göre, bu ay İsrail ordusu sivilleri yönlendirdiği en az üç bölgeyi vurdu.

ABD basını, İsrail'in sivilleri katledişini ortaya çıkardı

CNN'in haberinde İsrail ordusunun 1 Aralık'ta yayımladığı Gazze haritasına dikkat çekildi. Gazze'nin 623 bloğa bölündüğü haritada, kısa süre içinde vurulacak yerler ve sivillerin sığınması gereken bölgeler gösteriliyordu.

İsrail ordusunun hazırladığı harita hem internette paylaşılmış hem de haritaya yönlendiren bir QR kod kağıtlara basılarak havadan Gazze'ye atılmıştı.

İnternette paylaşılan video ve fotoğrafları, uydu görüntülerini ve yerel haberleri inceleyen CNN, İsrail'in sivillere sığınmasını söylediği en az üç bölgeyi vurduğunu tespit etti.

İsrail ordusunun Gazze'de tahliye edilmesi gereken bölgeleri gösterdiği haritalardan biri (CNN)[İsrail ordusunun Gazze'de tahliye edilmesi gereken bölgeleri gösterdiği haritalardan biri (CNN)]

CNN'in analiziyle ilgili bir açıklama yapan İsrail ordusu, "Savaşın başından bu yana İsrail ordusu, riskleri azaltmak için sivil nüfusun yoğun çatışma alanlarından ayrılarak daha güvenli bölgelere gitmesini istiyor" dedi.

CNN'in araştırmasının tamamını okumak için tıklayın.

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New York Times: İsrail sivillere karşı 900 kiloluk bombalar kullandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla ilgili bir diğer araştırma da ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinden geldi.

İsrail ordusunun savaşın ilk 6 haftasında düzenlediği hava saldırılarını inceleyen gazete, siviller için güvenli olduğu söylenen bölgelerde en yıkıcı bombalarını kullandığını tespit etti.

Gazze'de 900 kiloluk bombaların kullanımını inceleyen NYT ekibi, yapay zeka yardımıyla Gazze'nin güneyinde çekilen uydu görüntülerinde 12 metreden daha büyük kraterleri aradı.

Silah uzmanlarına göre, Gazze'nin kumlu toprağında bu büyüklükte bir kraterin oluşması için 900 kiloluk bombaların kullanılması gerekiyor.

Araştırma sonucunda Gazze'nin güneyinde 208 krater oluştuğu tespit edildi. Haberde, sınırlı uydu görüntüleri ve bombaların değişen etkileri nedeniyle, bu sayının muhtemelen çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmayla ilgili NYT'nin sorularını yanıtlayan İsrail ordu sözcüsü, önceliklerinin Hamas'ı yok etmek olduğunu ve "bu tip sorulara daha sonra yanıt aranacağını" söyledi.

Gazete, ABD'nin ekimden bu yana İsrail'e 5 bin adet MK-84 tipi 900 kiloluk bomba gönderdiğini hatırlattı.

NYT'nin araştırmasının tamamını okumak için tıklayın.
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