ABD merkezli haber kanalı ABC News'in Orta Doğu muhabiri Adam Harvey, Twitter sayfasında ABD askerlerine çürük meyve atanların videosunu paylaştı.

Harvey videoya, "Çekilmeye başlayan ABD askerlerine taş ve çürük meyve. Bu ne saçmalık" mesajı ekledi.

Kaynak: TRT Haber