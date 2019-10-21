Dünya
ABD askerlerine taş ve çürük meyveyle veda21 Ekim 2019 Pazartesi 12:44 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 13:42
ABC News'in Orta Doğu muhabiri Adam Harvey, Twitter sayfasında Suriye'den çekilmeye başlayan ABD askerlerine çürük meyve ve taş atanların videosunu paylaştı.
ABD merkezli haber kanalı ABC News'in Orta Doğu muhabiri Adam Harvey, Twitter sayfasında ABD askerlerine çürük meyve atanların videosunu paylaştı.
Harvey videoya, "Çekilmeye başlayan ABD askerlerine taş ve çürük meyve. Bu ne saçmalık" mesajı ekledi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: suriye protesto çürük meyve ABD askeri ABC News