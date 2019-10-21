Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Norveç Başbakanı Erna Solberg, başkent Bağdat'ta Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Bağdat'taki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Abdulmehdi, bölgedeki terör sorununa işaret ederek, "Terörle mücadele sürecinde, terörist grupların bölgeden başka ülkelere sızmasının önüne geçildi." dedi.

Abdulmehdi ayrıca Irak'ın terörle mücadele ve ülke egemenliğinin korunması konularında dış ülkelerin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Solberg'den "gösterilerin barışçıl olması" vurgusu

Norveç Başbakanı Solberg ise "Görüşmede Suriye ve bölgedeki krizin sonlandırılmasını ele aldık." dedi.

Teröre karşı verdiği mücadelede Bağdat yönetiminin yanında olduklarını belirten Solberg, Irak'taki hükümet karşıtı gösterilere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Solberg, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilerin barışçıl olarak kalmasına önem verdiklerini vurguladı.

Görüşme sonrası Irak ile Norveç hükümetleri arasında petrol ve kalkınma alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Solberg daha sonra Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Norveç Başbakanı Solberg'in Iraklı yetkililerle ülkenin yeniden imarında rol almak isteyen Norveçli şirketlerin durumunu da değerlendirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA