Açık 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2025 10:15

ABD Adalet Bakanlığından, California Üniversitesine "Yahudi karşıtlığı" soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, kampüslerinde Yahudi karşıtı ortama izin verip vermediğini araştırmak amacıyla California Üniversitesi hakkında sivil haklar soruşturması başlattı.

ABD Adalet Bakanlığından, California Üniversitesine "Yahudi karşıtlığı" soruşturması

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, California Üniversitesinde Yahudi karşıtı ortam olup olmadığını değerlendirmek için soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, üniversitenin 1964 Sivil Haklar Yasası'nı ihlal edip etmediği incelenecek.

Üniversitenin Sivil Haklar Yasası'nı ihlal ettiğine hükmedilmesi halinde, California Üniversitesine yaptırımlar uygulanabilir ve bu kapsamda federal fonlar kesilebilir. Gösterilere katılan öğrenciler ise hapis cezası veya sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı her zaman Yahudi Amerikalıları savunacak, sivil hakları koruyacak ve ülkemizin üniversitelerindeki kurumsal antisemitizmi ortadan kaldırmak için kaynaklarını seferber edecektir." dedi.

Trump yönetimi, üniversitelerde yapılan Filistin yanlısı protestoları "antisemitik" olarak nitelendirirken, eleştirmenler İsrail hükümetine tepki göstermenin Yahudi karşıtlığıyla aynı şey olmadığını savunuyor.

Başkan Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ETİKETLER
ABD İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Rusya: Macron, en geç 2027'de ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
Sobaya atılan hava yastığı böyle patladı
10:22
Brent petrolün varili 69,63 dolardan işlem görüyor
10:16
Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif, yarın ziyaretçilerle buluşturulacak
10:18
e-ticarette hedef: 8 milyar dolar
10:25
HAVELSAN, "Gemi Veri Dağıtım Sistemi"ndeki elektronik kartları millileştirdi
10:11
SGK, 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldı
Mısır'da gönüllülerden iftar vakti yoldan geçenlere ikram
Mısır'da gönüllülerden iftar vakti yoldan geçenlere ikram
FOTO FOKUS
Müslüman olan Alman genç kız İstanbul’da: Orucumu burada açmak istedim
Müslüman olan Alman genç kız İstanbul’da: Orucumu burada açmak istedim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ