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Dünya
AA 09.11.2024 13:11

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, siyahi vatandaşlara gönderilen ırkçı içerikli mesajları soruşturuyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ülke genelinde siyahi vatandaşların telefonlarına gönderilen toplu mesajların soruşturulduğunu bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, siyahi vatandaşlara gönderilen ırkçı içerikli mesajları soruşturuyor
[Fotograf: Reuters]

FCC, ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yetişkin ve çocuk birçok siyahi vatandaşa gönderilen ırkçı içerikli mesajların incelemeye alındığını açıkladı.

FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, New York, Alabama, California, Ohio, Pensilvanya, Maryland ve Tennessee gibi ülkenin birçok eyaletindeki siyahi vatandaşlara anonim şekilde yollanan bu mesajların kabul edilemez olduğunu ve FCC'nin bu durumu oldukça ciddiye aldığını belirtti.

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı da bu toplu mesajların soruşturulduğunu açıkladı.

Louisiana Başsavcısı Liz Murrill, "En yakın plantasyonda pamuk toplamak için seçildiniz." ve "Özel kölelerimiz sizi bir araçla alacaktır." gibi ifadeler içeren mesajların kaynağının gizlenmesi için VPN kullanılarak yollandığını bildirdi.

Maryland Başsavcısı Anthony Brown, bu toplu mesajların dergi üyelikleri ve kampanya bağışları gibi çeşitli veri kümelerinden yararlanılarak gönderildiğin kaydetti.

TextNow adlı telefon hizmeti sağlayıcısı şirket, mesajları yollayan hesapların kapatıldığını belirterek, "Mesajların, ABD genelinde birden fazla kullanıcı aracılığıyla gönderildiğini öğrendik ve bu saldırıyı soruşturmak için ortaklarımızla ve emniyet güçleriyle işbirliği içinde çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

North Carolina Üniversitesinde yazılım ve bilgi hizmetleri alanında doktor öğretim üyesi Cori Faklaris, mesajları yollayan kişilerin muhtemelen internette nispeten ucuza satın alınabilen kişisel veri koleksiyonlarından da yararlandıklarını ifade etti.

Öte yandan, Faklaris, önceki yıllarda telefonla yollanan mesajlar üzerinden artan dolandırıcılıkların ardından, ABD hükümetinin daha iyi soruşturma araçları geliştirdiğini ve "yetkililerin bu saldırının izini sürmesinin nispeten kolay olması gerektiğini" belirtti.

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