İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları bir evi tanksavar roketiyle vurdu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kentine bağlı El-Akabe beldesinde bir evi havadan insansız hava aracı (İHA) eşliğinde kuşatarak, eve doğru yoğun şekilde ateş açtı.

Kuşatma altındaki evin yakınında Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşandı. Saldırıda bir Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

Çatışmalar sırasında İsrail askerleri kuşattığı evi "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, El-Akabe beldesinde kuşatılan evin çevresinde direnişçiler ile İsrail askerleri arasından şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.