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Dünya
AA 09.11.2024 11:46

ABD'de tıbbı araştırmalar yapılan tesisten 43 maymun kaçtı

Amerika'da, Güney Carolina'nın Lowcountry bölgesinde, yeni başlayan bir çalışanın kafeslerin kapısını tam kapatmaması nedeniyle, 43 Rhesus makak maymununun medikal testler ve araştırmalar için primatlar yetiştiren Alpha Genesis adlı bir tesisten kaçtığı bildirildi.

ABD'de tıbbı araştırmalar yapılan tesisten 43 maymun kaçtı

Yemassee Polis Departmanı, bölge sakinlerine önlem amacıyla pencere ve kapıları kapatmaları uyarısında bulundu.

Aynı tesisten 2014'te 26, 2016'da ise 19 maymun kaçmıştı. Deney grubundaki 50 maymunun 43'ü kaçarken, 7'si kafeste kalmaya devam etti.

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