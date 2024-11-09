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Dünya
AA 09.11.2024 11:58

Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin insani ve tıbbi bakımdan yoksun olduğu bildirildi

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki binlerce Filistinlinin insani ve tıbbi bakımdan mahrum kaldığını duyurdu.

Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin insani ve tıbbi bakımdan yoksun olduğu bildirildi
[Fotograf: AA]

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Basal, İsrail'in saldırılarının aralıksız devam etmesi nedeniyle 18 gündür çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını ve bunun da Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinliyi insani ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını belirtti.

Basal, İsrail güçlerinin, 23 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma ekiplerine saldırıp araçlarına el koyduğunu ve bunun da sivil savunma üyelerinin çoğunun Gazze Şeridi'nin merkezine ve güneyine kaydırılmasına neden olduğunu ve ayrıca üyelerinden 9'unun tutuklandığını dile getirdi.

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