BBC 27.10.2025 09:06

ABD, 40 milyon kişinin kullandığı gıda yardımlarını durduruyor

ABD Tarım Bakanlığı, ülke genelinde 40 milyondan fazla kişinin yararlandığı gıda yardımının kasım ayından itibaren dağıtılmayacağını duyurdu. Kararın gerekçesi olarak, devam eden hükümetin kapanması gösterildi.

Bakanlık internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Kısacası kaynak tükendi” ifadesine yer vererek tıkanıklığın sorumlusu olarak Senato’daki Demokratları suçladı.

Milyonlarca Amerikalı etkileniyor

ABD nüfusunun sekizde birinin yararlandığı Tamamlayıcı Beslenme Yardım Programı (SNAP), birçok ailenin gıda bütçesinde kritik öneme sahip. Ortalama dört kişilik bir aile, bu program kapsamında ayda yaklaşık 715 dolar destek alıyor. Bu da kişi başına günde yaklaşık 6 dolara karşılık geliyor.

Tarım Bakanlığı, hükümet kapanması planında bazı çalışanlarını görevde tutarak programın temel işleyişini sürdüreceğini, ancak çok yıllık fonların tükendiğini bildirdi.

Demokratlardan sert tepki

Trump yönetimi, bu ayın başında, yardımların devamını sağlayabilecek yedek fondan kaynak kullanmayı reddetmişti. Beyaz Saray, bu paranın doğal afetler gibi “gerçek acil durumlar” için saklanması gerektiğini savundu.

Demokrat Kongre üyeleri Rosa DeLauro ve Angie Craig, Trump’ı “şimdiye kadarki en acımasız ve hukuksuz kararlardan birine imza atmakla” suçladı. İki vekil ayrıca Trump’ı Arjantin’e yardım gönderirken ve Beyaz Saray’da yeni bir balo salonu inşa ederken, Amerikan halkını aç bırakmakla eleştirdi.

Eyaletler kendi kaynaklarını kullanıyor

Bazı eyaletler, oluşacak açığı kapatmak için kendi fonlarını kullanmayı planlıyor. Ancak federal hükümet, bu kaynakların geri ödenmeyeceği uyarısında bulundu. Massachusetts gibi yaklaşık bir milyon kişinin yardımdan mahrum kalmasının beklendiği eyaletlerde, bu desteği karşılayacak bütçe bulunmuyor.

Birçok eyalet, yardım alan kişilere gıda bankalarına yönlendirme yaparken, California Ulusal Muhafızları gıda dağıtımına katılacak.

ABD hükümetinin kapanması pazar günü 26’ncı gününe girerek, ülke tarihinin en uzun ikinci kapanması haline geldi.

