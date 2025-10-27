Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 27.10.2025 08:35

ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı düştü

ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi'ne düştü. Uçaklarda bulunan 5 personel de sağ olarak kurtarıldı.

ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yankıları sürerken, ABD Pasifik Filosu 2 ayrı askeri havacılık kazasına sahne oldu.

ABD Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre; dün Nükleer güçle çalışan USS Nimitz uçak gemisinden "rutin görev" için kalkan MH-60R Sea Hawk tipi bir helikopter ile F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı yaklaşık yarım saat ara ile Güney Çin Denizi’ne düştü.

Yerel saatle 14:45 ila 15:15 sıralarında meydana gelen kazalarına ardından, fırlatma koltuğuyla uçaktan atlayan 2 pilot ve helikopterde bulunan 3 mürettebatın denizden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.

Kurtarılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaların nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
ABD Çin
Sıradaki Haber
Gazze’deki Mısır Komitesi: Enkaz kaldırma için ağır iş makineleri ve ekipmanlar getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:08
Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor
10:08
İşsizlik rakamları açıklandı
09:54
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
09:42
Ticaret Bakanlığı ve TÜİK personel alacak
09:37
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler tespit edildi
09:34
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
İsrail'in Gazze'de tahrip ettiği mezarlıktaki cenazeler yeniden defnedildi
İsrail'in Gazze'de tahrip ettiği mezarlıktaki cenazeler yeniden defnedildi
FOTO FOKUS
Yüzyılın Konut Projesi'nde örnek daireler görüntülendi
Yüzyılın Konut Projesi'nde örnek daireler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ